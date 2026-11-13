Undici anni dopo Parigi ricorda le vittime del Bataclan

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Parigi ricorda le 130 vittime degli attentati del 13 novembre 2015. Le commemorazioni si svolgono questa mattina con diverse tappe nei luoghi degli attentati. Secondo quanto riporta Euronews, le commemorazioni contano la presenza del sindaco Emmanuel Grégoire, di rappresentanti istituzionali e di associazioni civiche.

Il percorso ripercorre i luoghi colpiti dai terroristi, dalla porta D dello Stade de France, al Carillon e al Petit Cambodge, alla Bonne Bière, all’ex Comptoir Voltaire e alla Belle Équipe, fino al Bataclan, teatro del più sanguinoso degli attacchi. In ogni tappa vengono letti i nomi delle vittime, deposte corone di fiori e osservato un minuto di silenzio.

Undici anni fa, una serie di attacchi coordinati colpì la capitale francese: tre esplosioni nei pressi dello Stade de France, sparatorie contro i clienti di bar e ristoranti e l’irruzione di tre terroristi al Bataclan, dove era in corso un concerto. Gli attentatori aprirono il fuoco sul pubblico e presero degli ostaggi, prima dell’intervento delle forze speciali. Il bilancio degli attacchi multipli di quella notte fu di 130 morti e centinaia di feriti.

La strage, rivendicata dallo Stato islamico, fu organizzata da una rete jihadista transnazionale con legami in Siria e una base logistica in Belgio. Tra i principali responsabili emersero Abdelhamid Abaaoud, considerato uno dei coordinatori, e Salah Abdeslam, arrestato a Bruxelles nel marzo 2016 e unico membro operativo della cellula sopravvissuto.

Nel gennaio 2015 la Francia aveva già subito gli attentati contro Charlie Hebdo e l’Hyper Cacher, compiuti da terroristi appartenenti a reti diverse.

Il 22 marzo 2016 la violenza colpì Bruxelles: gli attacchi all’aeroporto e alla metropolitana furono ricondotti alla stessa rete che aveva organizzato quelli a Parigi del 13 novembre 2015.

-Foto IPA Agency-

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