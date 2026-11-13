Malta, Abela “I prezzi dell’energia stabili grazie ai sussidi”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha ribadito l’impegno del governo a mantenere stabili i prezzi dell’energia attraverso i sussidi pubblici, sostenendo che Malta è “l’unico Paese” in cui l’energia resta accessibile “nonostante le incertezze” sui mercati internazionali. Secondo quanto riportano i media locali, Abela ha sottolineato che i prezzi accessibili sono fondamentali per la competitività economica e la transizione energetica.

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