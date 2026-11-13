Cina: Pechino ospita dialogo politico con gli Stati Uniti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un alto funzionario cinese ha dichiarato che, in occasione del Dialogo politico Stati Uniti-Cina 2026, tenutosi ieri a Pechino, si è assistito a uno scambio di opinioni franche, approfondite e costruttive, all’insegna del tema “Le relazioni Stati Uniti-Cina nella nuova era: esplorare il giusto approccio in una regione dell’Asia-Pacifico e in un mondo in continua evoluzione”.

Liu Haixing, a capo del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che relazioni stabili, solide e sostenibili tra i due Paesi non solo rispondono agli interessi dei due popoli, ma forniscono anche un’importante garanzia per la pace e la prosperità nella regione dell’Asia-Pacifico e nel mondo.

Liu ha invitato le due parti a sostenere i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, a lavorare insieme per individuare il modo giusto affinché i due grandi Paesi possano convivere armoniosamente nella nuova era e a consolidare insieme le basi per relazioni costruttive tra Cina e Stati Uniti improntate alla stabilità strategica.

I rappresentanti statunitensi hanno osservato che le relazioni tra Stati Uniti e Cina si trovano in un momento cruciale. Hanno chiesto di rafforzare il dialogo e gli scambi, di ampliare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e di adoperarsi per uno sviluppo a lungo termine, stabile e solido delle relazioni tra i due Paesi, al fine di infondere stabilità e slancio allo sviluppo nella regione dell’Asia-Pacifico e nel mondo.

All’evento hanno partecipato rappresentanti dei partiti politici e della comunità strategica e imprenditoriale dagli Stati Uniti, nonché dei dipartimenti governativi cinesi competenti, dei governi locali, dei think tank, delle università e delle organizzazioni della società civile.

(ITALPRESS).