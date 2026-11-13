Yemen, violenta esplosione ad Aden. Forze anti-Houthi respingono attacco a ovest della provincia di Lahj

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Un’esplosione violenta è stata avvertita oggi nella città di Aden, nel sud dello Yemen. Lo riferiscono fonti locali e i corrispondenti di Al Arabiya. Nelle stesse ore, le forze delle Brigate dei Giganti (Al-Amaliqa) e dello Scudo della Patria (Dir’ alrender_inline_citation_al-Watan) hanno respinto un attacco delle milizie Houthi a ovest della provincia di Lahj, dopo l’arrivo di rinforzi. Gli scontri sono in corso nelle periferie di Al-Majzaa (o Al-Majza’), nell’area di Al-Mudharaba e Ras al-Ara.

Secondo fonti militari, le forze anti-Houthi hanno allestito imboscate e beneficato di sostegno aereo, infliggendo perdite agli assalitori. Gli scontri rientrano in un’escalation in corso lungo i fronti occidentali di Lahj, strategici per il controllo delle vie di accesso verso Bab el-Mandeb. Non sono ancora disponibili bilanci ufficiali su eventuali vittime o danni causati dall’esplosione ad Aden, dove nei giorni scorsi si sono registrati altri attacchi attribuiti agli Houthi contro obiettivi militari.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).