Cina: Shangyu, esportazione di ombrelli supera 1,5 mld di yuan in nove mesi (3)

SHAOXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il responsabile del design Yuan Hongxu fotografato mentre progetta un ombrello in stile tradizionale cinese nel laboratorio dedicato al patrimonio culturale immateriale di Youyifeinuo, azienda produttrice di ombrelli, nel distretto di Shangyu della città di Shaoxing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, l’11 novembre 2026. Nei primi tre trimestri di quest’anno, il valore delle esportazioni di ombrelli dal distretto di Shangyu ha superato 1,5 miliardi di yuan (circa 225 milioni di dollari). Il numero di imprese di commercio elettronico transfrontaliero presenti a Shangyu è oggi quasi triplo rispetto al 2025. Negli ultimi anni, l’industria locale degli ombrelli ha costantemente migliorato la competitività dei propri prodotti e si è formato un polo industriale specializzato che riunisce oltre 1.400 imprese e impiega 45.000 persone.

-Foto Xinhua-

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