Tunisia e Qatar a colloquio su intelligenza artificiale, cybersecurity e digitale

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Tunisia e Qatar puntano a rafforzare la cooperazione nei settori delle telecomunicazioni, delle tecnologie dell’informazione e della trasformazione digitale, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alle tecnologie emergenti e alla sicurezza informatica. I temi sono stati al centro di un incontro bilaterale tenutosi il 12 novembre a Doha tra il ministro tunisino delle Tecnologie della comunicazione, Sofiane Hemissi, e il ministro qatariota delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione, Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai. All’incontro ha partecipato anche l’ambasciatore tunisino in Qatar, Farhad Khalif. Il colloquio si è svolto a margine della Conferenza dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (PP-26), in corso nella capitale qatariota.

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