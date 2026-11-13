L’Ambasciatore d’Italia in Giappone Vattani incontra gli studenti di Yokohama nell’ambito di “Eu Comes to Your School 2026”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Mario Vattani, ha incontrato oggi gli studenti di una scuola superiore di Yokohama nell’ambito di “Eu Comes to Your School 2026”, iniziativa promossa dalla Delegazione dell’Unione europea in Giappone insieme alle missioni diplomatiche degli Stati membri, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni all’Europa e favorire una conoscenza diretta delle sue istituzioni e politiche.

“Il dialogo con i giovani e fondamentale per costruire il futuro dei rapporti tra Italia e Giappone”, ha dichiarato per l’occasione l‘Ambasciatore Vattani. “La tappa di oggi ha un significato particolare: proprio al largo di Yokohama, il 25 agosto 1866, fu firmato a bordo della pirocorvetta Magenta il primo Trattato di amicizia e commercio tra i nostri Paesi. La citta ospitera inoltre GREEN×EXPO 2027. Vogliamo far conoscere agli studenti piu da vicino l’Italia e l’Europa e incoraggiarli a esplorare le opportunita di studio e scambio culturale in Italia”.

L’incontro, arricchito da una sessione interattiva di domande e risposte con gli studenti, ha permesso di approfondire i programmi di mobilita universitaria e l’importanza delle sfide ambientali e della sostenibilità , temi cardine della prossima Esposizione internazionale di orticoltura in programma a Yokohama dal 19 marzo al 26 settembre 2027.

Giunta alla sua 19esima edizione, “Eu Comes to Your School” coinvolge quest’anno 33 diplomatici dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, tra cui 14 Ambasciatori, in visite a 37 scuole superiori dall’Hokkaido al Kyushu, raggiungendo oltre 10.000 studenti.

Avviata nel 2007, l’iniziativa rappresenta uno dei principali programmi di diplomazia pubblica della Delegazione dell’UE in Giappone e consente agli studenti di confrontarsi direttamente con i rappresentanti diplomatici europei.

-Foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia in Giappone-

(ITALPRESS).