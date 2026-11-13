Marocco, Re Mohammed VI conferisce l’onorificenza all’ex ambasciatore italiano Barucco

ROMA (ITALPRESS) – L’ex ambasciatore d’Italia in Marocco, Armando Barucco, è stato insignito del Wissam Alaouita nel grado di Grande Ufficiale, prestigiosa onorificenza conferitagli da Re Mohammed VI al termine della sua missione diplomatica nel Regno.

Come precisa l’agenzia Map, la decorazione è stata consegnata giovedì a Roma dall’ambasciatore del Marocco in Italia, Youssef Balla, nel corso di una cerimonia organizzata presso la residenza dell’ambasciatore marocchino.

Nel suo intervento, Balla ha sottolineato che l’alta onorificenza reale rappresenta un riconoscimento per il contributo di Barucco al rafforzamento dell’amicizia tra Marocco e Italia, al consolidamento del dialogo politico e istituzionale e allo sviluppo del partenariato bilaterale.

L’ambasciatore marocchino ha inoltre elogiato l’impegno del diplomatico italiano nella promozione della cooperazione economica e degli scambi culturali tra i due Paesi. “Il Marocco e l’Italia condividono una lunga tradizione di amicizia, alimentata dalla storia, dalla cultura e da una visione comune del Mediterraneo come spazio di dialogo, pace e prosperità”, ha dichiarato Balla.

Da parte sua, Barucco ha espresso profonda gratitudine a Re Mohammed VI per la prestigiosa distinzione, dichiarandosi particolarmente onorato dopo oltre quattro anni trascorsi alla guida della missione diplomatica italiana a Rabat. L’ex ambasciatore ha inoltre salutato i significativi progressi compiuti dal Marocco in diversi settori, evidenziando la dinamica positiva che caratterizza le relazioni tra Roma e Rabat.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità del mondo politico e diplomatico italiano, tra cui l’ex Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ed ex vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini, le ex viceministre degli Affari esteri Marina Sereni ed Emanuela Del Re, oltre ad alti esponenti della diplomazia italiana.

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(ITALPRESS).