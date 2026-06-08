Xi, l’arrivo a Pyongyang per la visita di Stato nella Repubblica Popolare Democratica di Corea

PYONGYANG (REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA) (XINHUA) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, arriva a Pyongyang per una visita di Stato nella Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK), l’8 giugno 2026. Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della DPRK, e sua moglie, Ri Sol Ju, oggi hanno accolto Xi e sua moglie, Peng Liyuan, all’aeroporto di Pyongyang.

-Foto Xinhua-

(XINHUA)