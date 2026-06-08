Repubblica popolare democratica di Corea: Pyongyang, Xi Jinping a colloquio con Kim Jong Un

PYONGYANG (REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA) (XINHUA) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, tiene dei colloqui con Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK), presso la Residenza di Stato di Kumsusan a Pyongyang, nella DPRK, l’8 giugno 2026.
-Foto Xinhua-
(XINHUA).
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