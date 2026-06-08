Incontro tra la Banca d’Italia e la Bank of Albania

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della collaborazione tra la Banca d’Italia e le Banche centrali dei Balcani occidentali, la Vice Direttrice Generale Chiara Scotti ha incontrato a Roma la First Deputy Governor della Bank of Albania, Holta Zaçaj.

Chiara Scotti e Holta Zaçaj hanno parlato della cooperazione tecnica tra le due istituzioni e si sono soffermate sui sistemi di pagamento istantanei e sulla raccolta, gestione e utilizzo dei dati statistici di natura finanziaria. È stata un’occasione per confermare l’impegno delle due Banche centrali a proseguire le attività di cooperazione, anche nell’ambito dei progetti in corso e delle iniziative di integrazione finanziaria a livello regionale.

– foto Banca d’Italia –

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