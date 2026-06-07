ROMA (ITALPRESS) – Ancora una tragedia dell’immigrazione nel Mediterraneo. Un’imbarcazione con circa 60 persone a bordo, partita dalle coste libiche, si è ribaltata nelle acque di competenza maltese per la ricerca e il soccorso. Un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa 48 persone vive, mentre una motovedetta della Guardia Costiera italiana, intervenuta su richiesta delle autorità maltesi per cooperare con le ricerche, ha recuperato al momento 10 cadaveri. L’operazione di ricerca e soccorso in zona continua, coordinata da Malta.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).