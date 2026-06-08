Delta inaugura i voli diretti New York-Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Il primo volo diretto operato da Delta Air Lines da New York è atterrato all’Aeroporto Internazionale di Malta, segnando l’avvio di una nuova rotta transatlantica che collega l’isola agli Stati Uniti.

Il servizio collega l’Aeroporto Internazionale John F. Kennedy con Malta e rappresenta un’importante espansione dei collegamenti aerei diretti tra i due Paesi. Delta opererà tre voli settimanali sulla tratta da giugno a ottobre, utilizzando un Boeing 767-300.

Il lancio della rotta segue un annuncio fatto lo scorso anno dall’allora vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri e del Turismo Ian Borg. Delta Air Lines, una delle maggiori compagnie aeree statunitensi, ha dichiarato che il nuovo collegamento è destinato a rafforzare i flussi turistici e i rapporti commerciali tra Malta e gli Stati Uniti.

– Foto IPA Agency –

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