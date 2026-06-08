Suzuki GSX-8R Cup, Marino conquista Imola al termine di una gara mozzafiato

ROMA (ITALPRESS) – Il secondo appuntamento stagionale della Suzuki GSX-8R CUP ha regalato spettacolo ed emozioni sul prestigioso tracciato di Imola, con una gara combattuta fino all’ultima curva e conclusa con quattro piloti racchiusi in meno di un secondo sotto la bandiera a scacchi.

A conquistare la pole position è stato Samuele Marino, autore in Q2 di uno straordinario 2’01″459, riferimento assoluto del weekend. Allo start Marino scatta perfettamente dalla pole mantenendo la leadership davanti ai 36 piloti regolarmente schierati in griglia. La partenza si svolge con il gruppo compatto che dà vita a uno spettacolare serpentone lungo i saliscendi del tracciato del Santerno. Nelle prime fasi di gara Starnone attacca Marino alla staccata delle Acque Minerali, conquistando momentaneamente la prima posizione. La manovra, dopo la revisione da parte della Direzione Gara, è costata a Starnone una penalità di un secondo per guida irresponsabile. Nell’episodio Marino è stato costretto ad allargare la traiettoria, perdendo una posizione anche a favore di Sarchi. La reazione di Marino non si è fatta attendere. Nel giro successivo il pilota sfodera un magnifico doppio sorpasso che gli consente di riprendere la leadership, facendo inoltre registrare il giro veloce provvisorio della gara e diventando il primo pilota del weekend a scendere sotto il muro dei 2’03” in gara.

Alle spalle del quartetto di testa, merita una menzione speciale Fabio Donesana: il pilota ha disputato una gara di grande carattere, chiudendo in quinta posizione dopo il difficile recupero dal brutto infortunio rimediato nel round inaugurale di Misano. Da sottolineare anche la prestazione di Mattia Lacasella, autore al penultimo giro di uno straordinario 2’02″481, miglior giro assoluto della gara e dimostrazione della competitività espressa dal pilota per tutto il weekend. Negli ultimi chilometri di gara la lotta per il podio è rimasta apertissima, con i primi quattro piloti racchiusi in meno di un secondo al traguardo. Dopo l’applicazione della penalità inflitta a Starnone, la classifica finale vede Samuele Marino conquistare la vittoria davanti a Sarchi e Lacasella, con Starnone classificato in quarta posizione nonostante il secondo posto ottenuto sotto la bandiera a scacchi.

Da segnalare anche la classifica Over 35 che, a Imola, ha visto primeggiare Fabio Donesana. Alle sue spalle si sono classificati il sempre competitivo Mattia Giachino e l’intramontabile Sebastiano Zerbo: tre piloti che continuano a dimostrare come esperienza, velocità e passione possano fare la differenza in una categoria sempre più competitiva. L’appuntamento è ora fissato per il prossimo round al Mugello, in programma il 28 giugno, dove i protagonisti della Cup torneranno a sfidarsi in uno dei circuiti più iconici del motociclismo mondiale.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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