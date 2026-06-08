Operazione di soccorso in acque internazionali a est di Malta, almeno 11 migranti morti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Una barca da pesca ha soccorso 53 migranti in acque internazionali a est di Malta domenica, dopo che l’imbarcazione su cui viaggiavano era in difficoltà. Lo hanno riferito le autorità maltesi. Almeno 11 persone sono morte dopo essere cadute in mare mentre cercavano di raggiungere il peschereccio che prestava assistenza. I loro corpi sono stati successivamente recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera italiana intervenuta nella zona. L’episodio è avvenuto a circa 50 miglia nautiche an est di Malta, all’interno dell’area di responsabilità di ricerca e soccorso del Paese, ha dichiarato l’Autorità delle Forze Armate di Malta (AFM).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).