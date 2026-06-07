ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rilevato tre ondate di attacchi con missili balistici provenienti dall’Iran diretti contro il nord di Israele. Durante il primo attacco, quattro missili balistici sono stati intercettati con successo dalla difesa aerea, riferiscono i media locali. Non si hanno notizie immediate di feriti o danni a seguito dell’attacco, il primo perpetrato dall’Iran contro Israele dall’entrata in vigore del cessate il fuoco l’8 aprile scorso. Precedentemente le Idf avevano annunciato potenziali attacchi dall’Iran dopo il raid israeliano su Dahieh, la periferia sud di Beirut, roccaforte della milizia libanese filo-iraniana Hezbollah.

In un’ora, l’Iran ha lanciato una decina di missili balistici contro il nord di Israele in diverse ondate. Secondo quanto riferito dai militari citati dai media locali, tutti i missili sono stati intercettati o hanno colpito aree aperte. Non sono stati segnalati impatti diretti, feriti o danni a seguito degli attacchi. Al momento l’aeroporto internazionale Ben Gurion rimane operativo.

“Risponderemo con la forza”, ha dichiarato un alto funzionario israeliano citato dall’emittente Channel 12. Secondo il funzionario, “l’Iran vuole creare una nuova equazione con tiri limitati e misurati”, ma “non possiamo permetterlo”.

Trump all’Iran “Tornate a negoziare”

“Io all’Iran direi: avete lanciato i vostri missili, ora basta. Tornate al tavolo e fate un accordo”, afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a Fox News, dopo l’attacco missilistico dell’Iran a Israele.

Trump inoltre ha dichiarato al giornalista di Axios Barak Ravid che “chiamerà Netanyahu, il primo ministro Israele, e gli dirà di non reagire”, dopo i missili lanciati dall’Iran su Israele. Lo scrive su X Ravid.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).