ROMA (ITALPRESS) – MEDSKY Airways, compagnia aerea specializzata nei collegamenti tra Italia e Libia e rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, potenzia la propria offerta tra Roma Fiumicino e Tripoli Mitiga. Dal 25 giugno 2026, la compagnia opererà quattro voli settimanali tra le due città grazie all’introduzione di una nuova frequenza ogni giovedì, che si aggiunge ai collegamenti già operativi il lunedì, mercoledì e sabato.

“L’incremento delle frequenze testimonia l’impegno di MEDSKY Airways nel consolidare la propria presenza sul mercato e nel rispondere all’evoluzione della domanda tra Italia e Libia – si legge in una nota -. Oltre ai collegamenti tra Roma e Tripoli, la compagnia opera anche due voli settimanali tra Roma e Bengasi e due frequenze settimanali tra Milano Malpensa e Tripoli Mitiga, consolidando la propria offerta sul mercato italiano”.

“L’introduzione della quarta frequenza tra Roma e Tripoli rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di MEDSKY Airways sul mercato italiano. La compagnia continua a investire nello sviluppo dei collegamenti tra Italia e Libia, ampliando progressivamente la propria offerta e rispondendo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. Questo incremento conferma la volontà di rafforzare ulteriormente la presenza della compagnia in Italia e di supportarne lo sviluppo nel lungo periodo”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Commercial & Partnership Director di Distal GSA Italia.

– foto ufficio stampa Distal GSA Italia –

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