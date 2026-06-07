Iran, Trump “Accordo vicino, nuova leadership più razionale”

ROMA (ITALPRESS) – Stati Uniti e Iran sono “molto vicini” alla firma di un patto. Lo dice a Nbc News il presidente degli Usa Donald Trump. “Abbiamo un paio di punti. Non sembrano nemmeno punti cruciali -sottolinea Trump –. Hanno ammesso di non possedere armi nucleari. Avevamo inserito una clausola che prevedeva il divieto di sviluppo di armi nucleari. E tutti ne erano molto contenti, tranne me. Ho detto: “E se, invece di sviluppare, acquistassero armi nucleari? Voglio inserire la dicitura ‘se acquistassero armi nucleari’. Bisogna includere anche questo, perché non si tratta di sviluppo. Quindi, non hanno il diritto di sviluppare armi nucleari, né di acquistarle, né di acquisirle”.

Ha aggiunto che gli iraniani hanno inizialmente opposto “un po’ di resistenza” alla sua richiesta. “E poi hanno smesso”. Trump ha affermato di trovare la nuova leadership iraniana “più razionale, molto intelligente” dopo gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti che hanno ucciso l’ex Guida Suprema Ali Khamenei e molti dei suoi luogotenenti. Il figlio di Khamenei, Mojtaba Khamenei, ha preso il posto del padre ed è “parte” del processo di approvazione di un accordo, ha detto Trump, aggiungendo di essere disponibile a colloqui diretti con la nuova Guida Suprema. “Lo farei se lo desiderasse”, ha detto Trump, “ma non gli ho parlato direttamente”. Per il presidente Usa Mojtaba Khamenei è “più giovane e razionale” del padre.

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