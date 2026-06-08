Xi invita Cina e Repubblica popolare democratica di Corea a rafforzare cooperazione pratica

PYONGYANG (REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA) (XINHUA) – Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, oggi ha dichiarato che la Cina e la Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK) dovrebbero attenersi all’obiettivo di portare benefici alla popolazione ed elevare il livello della cooperazione pratica.

Xi ha formulato queste osservazioni durante i colloqui con Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della DPRK.

La Cina, ha affermato Xi, è pronta a lavorare con la DPRK per rafforzare l’allineamento delle strategie di sviluppo ed espandere la cooperazione pratica in settori quali economia e commercio, agricoltura, edilizia, scienza e tecnologia, nonché assistenza sanitaria.

(XINHUA).