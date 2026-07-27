Cina: Liruo, antico villaggio di pescatori, punta su cultura e turismo (2)

WENLING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti trascorrono il tempo libero in un caffè ricavato da una tradizionale casa in pietra nel villaggio di Liruo, nella cittadina di Shitang della città di Wenling, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 2 maggio 2026.

Liruo è un villaggio situato nella parte sud-occidentale della cittadina di Shitang, nella città di Wenling. Da generazioni, i residenti locali dipendono dal mare per il proprio sostentamento. Il villaggio è noto per le sue caratteristiche costruzioni in pietra, realizzate per resistere ai tifoni e ad altre condizioni meteorologiche estreme. Oggi, l’antico villaggio di pescatori sta promuovendo le proprie industrie culturali e turistiche. Molte case tradizionali in pietra sono state trasformate in caffè e alloggi turistici, mentre le reti da pesca vengono utilizzate per realizzare borse, vendute come souvenir ai turisti insieme ad altri prodotti culturali e creativi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).