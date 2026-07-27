Siria, il presidente al-Sharaa verso accordo di sicurezza con Israele

IPA86980742 - July 25, 2026, Syria, Syria, Syrian Arab Republic: Syrian President Ahmed al-Sharaa receives United Nations Secretary-General Antonio Guterres at the People's Palace in Damascus, Syria, on July 25, 2026. Syrian Minister of Foreign Affairs and Expatriates Asaad al-Shaibani and several officials attended the meeting, which focused on issues of mutual interest (Credit Image: © Syrian Presidency/APA Images via ZUMA Press Wire)

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha dichiarato oggi che Damasco sta cercando di raggiungere un accordo di sicurezza con Israele con la partecipazione di diversi Paesi. In un’intervista, ripresa dal giornale arabo Asharq al Awsat, il Capo di Stato di Damasco ha aggiunto che il successo di tale intesa potrebbe aprire la strada a una pace complessiva, senza pregiudicare gli interessi nazionali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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