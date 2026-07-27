Siria, il presidente al-Sharaa verso accordo di sicurezza con Israele

DAMASCO (SIRIA) (ITALPRESS) – Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha dichiarato oggi che Damasco sta cercando di raggiungere un accordo di sicurezza con Israele con la partecipazione di diversi Paesi. In un’intervista, ripresa dal giornale arabo Asharq al Awsat, il Capo di Stato di Damasco ha aggiunto che il successo di tale intesa potrebbe aprire la strada a una pace complessiva, senza pregiudicare gli interessi nazionali.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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