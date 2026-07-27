Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: un morto e due feriti

IPA86871804 - Rescuers use a turntable ladder with a bucket to extinguish a fire in an apartment block caused by a Russian air strike, Zaporizhzhia, Ukraine, July 21, 2026. The Russian army attacked residential quarters of the south-eastern Ukrainian city with guided aerial bombs. At least two people were killed and nine injured. Cars, the apartment block, and non-residential buildings were damaged. The strike sparked fires. (Photo by Dmytro Smolienko/Ukrinform)//UKRINFORMAGENCY_DSC_8208/Credit:Ukrinform/SIPA/2607211801

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un attacco russo ha colpito Zaporizhzhia, distruggendo un’abitazione privata e uccidendo un uomo. Altre due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio residenziale. Secondo quanto riportato da Ukrinform, Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha confermato la notizia su Telegram.

“Una persona è rimasta uccisa a seguito dell’attacco nemico a Zaporizhzhia. Un drone russo ha distrutto un’abitazione privata nel capoluogo regionale, uccidendo un uomo di 67 anni. Altre persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie”, ha affermato. Una donna di 53 anni e un uomo di 52 anni sono rimasti feriti nell’attacco.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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