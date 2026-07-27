KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Un attacco russo ha colpito Zaporizhzhia, distruggendo un’abitazione privata e uccidendo un uomo. Altre due persone sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un condominio residenziale. Secondo quanto riportato da Ukrinform, Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha confermato la notizia su Telegram.

“Una persona è rimasta uccisa a seguito dell’attacco nemico a Zaporizhzhia. Un drone russo ha distrutto un’abitazione privata nel capoluogo regionale, uccidendo un uomo di 67 anni. Altre persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie”, ha affermato. Una donna di 53 anni e un uomo di 52 anni sono rimasti feriti nell’attacco.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).