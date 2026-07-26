Nato-Qatar, cooperazione militare nella crisi del Golfo

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Nato consolida il rapporto con il Qatar mentre gli attacchi iraniani alimentano l’instabilità nel Golfo. A Doha, il rappresentante speciale per il Vicinato meridionale Javier Colomina ha incontrato la ministra Maryam Al Misnad e il capo di Stato maggiore Jassim Al Mannai, esaminando la minaccia regionale e il rafforzamento della cooperazione militare.

L’Alleanza ha ribadito “solidarietà ai partner del Golfo” e la “ferma condanna” degli attacchi indiscriminati attribuiti all’Iran. Al centro dei colloqui figurano l’Individually Tailored Partnership Programme, destinato a riordinare in un quadro unitario dialogo politico, addestramento e interoperabilità, e i quattro progetti bandiera dell’Istanbul Cooperation Initiative approvati al vertice di Ankara.

Doha e Bruxelles puntano a tradurre il partenariato in capacità nei settori della difesa aerea, della sicurezza marittima, della resilienza e del contrasto ai sistemi senza equipaggio.

Per il Qatar, interlocutore della Nato dal 2004, l’intesa accresce il coordinamento con l’Alleanza in una fase in cui sicurezza euro-atlantica e sicurezza del Golfo appaiono più interdipendenti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).