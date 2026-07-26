BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Abdul Ballout, 21 anni, il presunto autore

dell’attentato di ieri sera al Pride a Berlino è morto. Secondo quanto riporta la Bild, la polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto, uccidendo il 21enne. La notizia è stata poi confermata dalla polizia.



Ballout sarebbe stato un simpatizzante dell’Isis. Lo riporta la Bild secondo cui, comunque, non è ancora chiaro se avesse contatti diretti con il gruppo. Il giovane era un cittadino tedesco di origini libanesi con precedenti penali per aggressione ed estorsione ed era stato rilasciato da un centro di detenzione minorile nel mese di maggio. Di lui si erano perse le tracce.

Questa mattina, infatti, la squadra speciale aveva fatto irruzione nel suo appartamento e l’area intorno al Tiergarten era stata isolata. Nel suo appartamento sono intervenuti anche degli artificieri. Secondo il quotidiano la polizia ha perquisito un altro appartamento nel quartiere berlinese di Schöneberg alla ricerca del fuggitivo. Gli agenti hanno poi dichiarato di non aver trovato nessuno.

L’uomo era accusato di aver investito diverse persone con un furgone nella zona di Tiergarten ieri sera intorno alle 22.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha detto: “Che atto abominevole a Berlino. Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo hanno celebrato pacificamente la Giornata di Christopher Street. Volevano che ci trattassimo a vicenda con rispetto e tolleranza. Questo è un attacco alla nostra società. Siamo aperti e amanti della libertà, e preserveremo e difenderemo questi valori. L’attentato sarà oggetto di indagine e perseguito con il massimo rigore previsto dalla legge. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Auguro una pronta guarigione ai feriti e ringrazio tutti i servizi di emergenza”.

-Foto: Polizia di Berlino/Ipa Agency-

(ITALPRESS).