Cina: Liruo, antico villaggio di pescatori, punta su cultura e turismo (1)

WENLING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti visitano le tradizionali case in pietra nel villaggio di Liruo, nella cittadina di Shitang della città di Wenling, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 2 maggio 2026.

Liruo è un villaggio situato nella parte sud-occidentale della cittadina di Shitang, nella città di Wenling. Da generazioni, i residenti locali dipendono dal mare per il proprio sostentamento. Il villaggio è noto per le sue caratteristiche costruzioni in pietra, realizzate per resistere ai tifoni e ad altre condizioni meteorologiche estreme. Oggi, l’antico villaggio di pescatori sta promuovendo le proprie industrie culturali e turistiche. Molte case tradizionali in pietra sono state trasformate in caffè e alloggi turistici, mentre le reti da pesca vengono utilizzate per realizzare borse, vendute come souvenir ai turisti insieme ad altri prodotti culturali e creativi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).