Iran, nave coinvolta in un incidente a Hormuz. Altre cinque rimandate indietro per aver utilizzato un passaggio non sicuro

IPA86141188 - Men stand on the container ship DAISY in the Strait of Hormuz near Bandar Abbas, Iran, on June 5, 2026. The strait, a major maritime choke point for global energy trade, has faced extensive disruptions since February 28, 2026, when Iran blocked passage in response to a war with the United States and Israel. The closure, compounding a US blockade of Iranian ports, stranded thousands of vessels and caused the largest disruption to the global oil market in history.//MIDDLEEASTIMAGES_MEI-IRN-LNSE-BAISH-20260605-0004/Credit:Laurin Strele/MEI/SIPA/2606272320

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Sei navi hanno tentato nelle prime ore di questa mattina di attraversare lo Stretto di Hormuz utilizzando un passaggio non sicuro. Una di esse è rimasta coinvolta in un incidente, mentre le altre cinque sono state rimandate indietro. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, precisando che l’unico corridoio di navigazione valido nello Stretto di Hormuz è quello prestabilito e che gli altri percorsi “non conducono da nessuna parte”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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