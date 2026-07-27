TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Sei navi hanno tentato nelle prime ore di questa mattina di attraversare lo Stretto di Hormuz utilizzando un passaggio non sicuro. Una di esse è rimasta coinvolta in un incidente, mentre le altre cinque sono state rimandate indietro. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, precisando che l’unico corridoio di navigazione valido nello Stretto di Hormuz è quello prestabilito e che gli altri percorsi “non conducono da nessuna parte”.

– Foto Ipa Agency –

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