Spagna, a causa degli incendi oltre 120mila evacuati. Nuovo fronte nella zona di Valencia

ROMA (ITALPRESS) – Grazie ai progressi compiuti nelle prime ore del mattino, tutti i fronti dell’incendio che ha colpito la Comunità di Madrid e Ávila sono stati contenuti, sebbene rimangano diversi focolai attivi. Oltre 120mila persone sono state evacuate e confinate nelle proprie case finora a causa degli incendi che hanno bruciato più di 45.000 ettari a Madrid e Ávila, sebbene le fiamme stiano avanzando verso Toledo. Le fiamme sono state alimentate dalle alte temperature, dalla bassa umidità e dai venti.

Il primo ministro, Pedro Sánchez, ha visitato il posto di comando avanzato situato a Navaluenga (Ávila), accompagnato dal ministro dell’Interno.

Intanto un nuovo fronte di fuoco si è sviluppato vicino Valencia, dove almeno 15mila persone sono state evacuate. Le autorità hanno segnalato difficoltà nel mettere sotto controllo i roghi. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco del Consorzio Provinciale sono circa 15 i comuni interessati dalle fiamme.

– Foto Ipa Agency –

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