Spagna, a causa degli incendi oltre 120mila evacuati. Nuovo fronte nella zona di Valencia

IPA86613631 - Two INFOCA wildfire firefighters seen during the operations to stabilize the Los Gallardos wildfire. The Los Gallardos wildfire in Almería, Spain, has left 12 people dead, 7 people missing, and more than 6,000 hectares burned. On the ground, around 540 personnel deployed by the Spanish Government are involved in the response, including members of the Civil Guard, Civil Protection, and the Military Emergency Unit (UME).

ROMA (ITALPRESS) – Grazie ai progressi compiuti nelle prime ore del mattino, tutti i fronti dell’incendio che ha colpito la Comunità di Madrid e Ávila sono stati contenuti, sebbene rimangano diversi focolai attivi. Oltre 120mila persone sono state evacuate e confinate nelle proprie case finora a causa degli incendi che hanno bruciato più di 45.000 ettari a Madrid e Ávila, sebbene le fiamme stiano avanzando verso Toledo. Le fiamme sono state alimentate dalle alte temperature, dalla bassa umidità e dai venti.

Il primo ministro, Pedro Sánchez, ha visitato il posto di comando avanzato situato a Navaluenga (Ávila), accompagnato dal ministro dell’Interno.

Intanto un nuovo fronte di fuoco si è sviluppato vicino Valencia, dove almeno 15mila persone sono state evacuate. Le autorità hanno segnalato difficoltà nel mettere sotto controllo i roghi. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco del Consorzio Provinciale sono circa 15 i comuni interessati dalle fiamme.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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