ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dirottato 12 navi mercantili che tentavano di forzare il blocco navale su Hormuz. In particolare, le forze statunitensi hanno completato un’ispezione di verifica a bordo della M/T Charminar, battente bandiera delle Comore, nel Mar Arabico, e la petroliera sta ora proseguendo il suo viaggio. La motonave Lavine, battente bandiera del Mozambico, è stata bloccata dopo che l’equipaggio aveva tentato più volte di violare il blocco e ignorato ripetuti avvertimenti. La nave non è più in transito verso l’Iran. Le forze americane rimangono estremamente vigili.

– Foto Ipa Agency –

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