Libia, rimpatriati 3.225 migranti durante la prima metà del 2026

TRIPOLI (LIBIA)(ITALPRESS) – Il centro di accoglienza per migranti irregolari di Tripoli Est ha annunciato di aver rimpatriato 3.225 migranti di diverse nazionalità durante la prima metà del 2026, con operazioni coordinate tra il governo, il viceministro della Difesa e il ministero dell’Interno.

E secondo quanto dichiarato dal centro in un comunicato, l’iniziativa rientra negli sforzi per gestire il fenomeno migratorio in conformità con le leggi nazionali e gli impegni internazionali, nel rispetto della dignità umana. Le operazioni proseguono con ritmo crescente, nell’ambito di un piano per rafforzare il controllo delle frontiere e ridurre i flussi migratori irregolari, contribuendo alla stabilità del Paese.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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