Videogiochi cinesi conquistano il pubblico internazionale grazie all’industria

VARSAVIA (POLONIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dal successo globale di Black Myth: Wukong alla popolarità duratura di Genshin Impact, i videogiochi sviluppati in Cina stanno raggiungendo un pubblico internazionale più ampio che mai, riflettendo la crescente attrattiva globale dell’industria videoludica del Paese.

Secondo la China Audio-Video and Digital Publishing Association, i ricavi dalle vendite all’estero dei giochi sviluppati autonomamente dalla Cina hanno superato i 20,45 miliardi di dollari nel 2025, segnando il sesto anno consecutivo in cui i ricavi annui all’estero hanno superato i 14 miliardi di dollari.

Gli osservatori del settore attribuiscono questo crescente riconoscimento internazionale a una combinazione di fattori, tra cui un ecosistema industriale maturo, capacità tecnologiche in avanzamento e narrazioni radicate nella cultura capaci di fare presa sui giocatori all’estero.

ECOSISTEMA VIDEOLUDICO MATURO

Nell’ultimo decennio, l’industria videoludica cinese si è evoluta dall’essere nota soprattutto per il suo vasto mercato interno a un ecosistema maturo che comprende sviluppo di giochi, pubblicazione, operazioni live e distribuzione globale.

Il settore ospita oggi una gamma diversificata di aziende, dai giganti affermati come Tencent e NetEase a studi attivi a livello internazionale tra cui miHoYo, Lilith Games, Game Science e iDreamSky, riflettendo un panorama di sviluppo sempre più diversificato.

Secondo Newzoo, società leader nella ricerca e analisi del mercato dei videogiochi, gli editori cinesi continuano a guidare alcuni dei generi di giochi per dispositivi mobili in più rapida crescita, tra cui i giochi merge e i giochi di strategia 4X.

La società ha attribuito questo risultato alle sofisticate operazioni live-service delle aziende cinesi e ai consistenti investimenti nell’acquisizione di utenti, sottolineando la loro crescente competitività nel mercato globale del mobile gaming.

Monika Michalak, fondatrice della società polacca di reclutamento nel settore gaming 8Bit, ha condiviso questa prospettiva. Parlando con Xinhua al DevGAMM Gdansk 2026, una delle principali conferenze dell’industria videoludica dell’Europa centrale e orientale, ha affermato che la Cina è diventata una parte sempre più importante della rete globale dei talenti e del business del gaming.

Michalak ha lavorato sia con aziende videoludiche cinesi sia internazionali e ha trascorso sei anni lavorando a Pechino e Shenzhen. Ha affermato che l’ecosistema maturo della Cina consente agli studi non solo di sviluppare giochi in modo efficiente, ma anche di gestire e far crescere i prodotti per i mercati internazionali.

La rapida evoluzione del settore ha attirato anche l’attenzione di veterani internazionali.

L’ex capo di PlayStation Studios Shuhei Yoshida ha affermato che gli studi cinesi hanno dato vita a vantaggi notevoli sia nella velocità di sviluppo sia nella scala produttiva.

Newzoo prevede inoltre che la Cina supererà sia la media globale sia i mercati occidentali sviluppati in termini di crescita dei giochi per PC nel periodo di previsione, sostenuta dal continuo recupero dei principali franchise videoludici e dal lancio di nuovi titoli di punta.

PROGRESSI VISIVI E TECNOLOGICI

Gli osservatori del settore affermano che l’industria videoludica cinese sta guadagnando riconoscimento anche per i suoi vantaggi nella presentazione visiva e nelle capacità tecniche.

Recensendo Black Myth: Wukong, i media internazionali hanno detto che il gioco presentava “grafica all’avanguardia” e ne hanno lodato l’ambizione visiva.

Nel 2024, Black Myth: Wukong ha vinto sia l’Ultimate Game of the Year sia il Best Visual Design ai Golden Joystick Awards, uno dei premi più longevi dell’industria videoludica.

I progressi tecnici sono evidenti anche nei metodi di produzione. Per Black Myth: Wukong, gli sviluppatori hanno utilizzato la tecnologia della fotogrammetria per acquisire digitalmente antiche architetture cinesi e siti del patrimonio culturale in tutto il Paese, contribuendo a creare ambienti di gioco altamente dettagliati e realistici.

Non solo Black Myth: Wukong, anche giochi come Genshin Impact e Wuthering Waves sono stati ampiamente discussi dai media internazionali e dai giocatori per il loro design visivo, la qualità delle animazioni e le esperienze open-world su larga scala, evidenziando i progressi compiuti dagli sviluppatori cinesi nella realizzazione di progetti sempre più complessi e tecnicamente impegnativi.

Niko Partners, società di ricerca sul mercato dei videogiochi focalizzata sull’Asia, ha dichiarato in un recente rapporto di essere diventata più ottimista sul mercato cinese dei videogiochi rispetto alla precedente previsione, citando performance più forti del previsto sia da parte dei titoli appena usciti sia dei giochi evergreen di lunga durata.

NARRAZIONE CULTURALE

Se la qualità artistica e la tecnologia avanzata hanno aiutato i giochi cinesi ad attirare l’attenzione, la narrazione culturale potrebbe aiutarli a distinguersi.

Diversi sviluppatori intervistati da Xinhua hanno affermato che il successo globale di Black Myth: Wukong evidenzia il crescente fascino dei contenuti culturalmente autentici.

“Nessun altro Paese avrebbe potuto realizzare questo gioco nello stesso modo”, ha affermato Gabriela Siemienkowicz, responsabile della comunicazione di 11 bit studios, sviluppatore ed editore polacco di videogiochi. “La sua mitologia e il suo contesto culturale lo rendono autentico”.

Tobias Stolz-Zwilling, direttore della comunicazione dello sviluppatore ceco di videogiochi Warhorse Studios, ha fatto eco alla posizione di Siemienkowicz, descrivendo Black Myth: Wukong come “il primo grande gioco single-player a portare idee cinesi nel mondo”. Ha affermato che il titolo ha contribuito a introdurre le narrazioni cinesi a un pubblico globale più ampio.

L’influenza della cultura cinese può essere trovata in una gamma crescente di giochi di successo internazionale.

Basandosi sulle tradizioni delle arti marziali cinesi, sulle armi storiche e sull’estetica orientale, Naraka: Bladepoint ha costruito un seguito internazionale significativo.

Ambientato durante il periodo cinese delle Cinque Dinastie e Dieci Regni (907-979), Where Winds Meet combina ambientazioni storiche con la narrazione tradizionale wuxia, portando ai giocatori globali elementi della storia cinese e della cultura delle arti marziali.

Nel frattempo, Honor of Kings attinge ampiamente alla mitologia, al folclore e alle figure storiche cinesi, e si sta espandendo nei mercati esteri.

Secondo Tao Feng, direttore dell’Istituto di economia industriale dell’Università di Jinan, i giochi stanno diventando un canale sempre più importante per lo scambio culturale, permettendo ai giocatori all’estero di entrare in contatto con storie e tradizioni cinesi nei mondi virtuali, approfondendo al tempo stesso la loro comprensione della cultura cinese.

“La Cina è passata da novizia del gaming a potenza globale”, ha affermato Joost van Dreunen, cofondatore e Ceo di ALDORA, società di intelligence dell’industria videoludica. “L’industria videoludica cinese ha registrato una crescita e una trasformazione significative nell’ultimo decennio”, rendendo la Cina il più grande mercato mondiale del mobile gaming.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)