ROMA (ITALPRESS) – Nuova scossa di magnitudo 4,9 rilevata nella zona centrale del Venezuela alle 18:16 locali di ieri, le prime ore del giorno in Italia. L’epicentro è stato localizzato 44 chilometri a nord di Maracay, nello Stato di Aragua, a una profondità di 4,6 chilometri.

LE PAROLE DI TAJANI

“In Venezuela il quadro è tremendo. Per quanto riguarda gli italiani abbiamo la conferma che sono tre i deceduti, e quattro i feriti. Sono 42 sono gli italo-venezuelani ancora dispersi. Con una comunità composta da 150mila persone più quelli non registrati all’Aire temiamo che possano esserci altri problemi per i nostri connazionali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Uno Mattina Weekly

ATTERRATO PRIMO VOLO CON SQUADRE DI SOCCORSO ITALIANE, PRONTO IL SECONDO

Atterrato in Venezuela il primo velivolo dell’Aeronautica Militare con a bordo le squadre italiane impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nel frattempo pronto secondo velivolo dell’Aeronautica Militare per trasporto di ulteriore personale e squadre specializzate Vigili Del Fuoco con tende autoportanti e personale che completerà il modulo TAST dei VVF: supporto logistico e cartografico per la base italiana sul campo. Come disposto dal Ministro Guido Crosetto, prosegue il supporto della Difesa in coordinamento con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione.

UN GIOVANE CALCIATORE CONFERMATO TRA LE VITTIME

La Federazione calcistica venezuelana ha confermato la morte di Yimvert Berroterßn, giocatore della nazionale giovanile della “Vinotinto”. Il centrocampista diciottenne è una delle centinaia di vittime del devastante terremoto che, secondo i rapporti ufficiali, ha causato almeno 920 morti. Le due scosse di terremoto, che hanno colpito il nord del Paese, hanno raggiunto rispettivamente una magnitudo di 7.2 e 7.5. “Oggi, il calcio venezuelano dice addio con immenso dolore a un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese.

La sua scomparsa addolora l’intera famiglia Vinotinto e lascia un segno indelebile in coloro che hanno condiviso del tempo con lui dentro e fuori dal campo”, ha scritto la Federazione calcistica venezuelana sui suoi profili social. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Yimvert, la tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di Vinotinto. Riposa in pace”, ha poi concluso la Federazione.

Cresciuto nel vivaio dell’Universidad Central de Venezuela FC, Berroterßn aveva esordito in Prima Divisione quest’anno. Ha disputato più di dieci partite con la nazionale venezuelana Under 17 ed è stato convocato più volte nella nazionale Under 20. Ha fatto parte della rosa che ha partecipato ai Mondiali Under 17 del 2025 in Qatar. Anche il suo club ha espresso le proprie condoglianze: “Eri un guerriero, Yimvert. Sarai sempre ricordato”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).