Cina: Handan rafforza l’ecosistema dell’innovazione tecnologica (3)

HANDAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una macchina intelligente per la protezione delle colture viene testata presso il Parco industriale per l’innovazione scientifica e tecnologica di Handan, nella provincia dell’Hebei, nel nord della Cina, il 26 giugno 2026.

Negli ultimi anni, la città di Handan ha rafforzato il proprio ecosistema dell’innovazione sostenendo la crescita delle imprese tecnologiche e ampliando le piattaforme dedicate. La città si è impegnata ad accompagnare lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore tecnologico, realizzando inoltre parchi scientifici e tecnologici e centri per l’innovazione con l’obiettivo di collegare meglio l’innovazione tecnologica allo sviluppo industriale. Il Parco industriale per l’innovazione scientifica e tecnologica di Handan punta su settori emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale, l’informazione elettronica, la produzione di apparecchiature di alta gamma e l’economia a bassa quota. Il parco sostiene progetti di ricerca e sviluppo e la commercializzazione di iniziative di alta qualità.

– Foto Xinhua –

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