Venezuela: dalla comunità cinese 500 tonnellate di aiuti per i terremotati

CARACAS (VENEZUELA) (XINHUA/ITALPRESS) – La comunità cinese in Venezuela ha donato circa 500 tonnellate di aiuti umanitari alle aree colpite dal terremoto, secondo quanto riferito dall’ambasciata cinese nel Paese.
Le forniture sono state donate dalla Federazione delle associazioni cinesi in Venezuela e da altri gruppi della comunità cinese alle 16, ora locale, di sabato (ore 20 GMT).
Gli aiuti, tra cui bottiglie d’acqua, biscotti, pannolini, latte, riso, zucchero e pesce, hanno raggiunto quasi 10.000 famiglie colpite dal disastro.
Due scosse consecutive, di magnitudo 7.2 e 7.5, hanno colpito il Venezuela mercoledì scorso.
Il bilancio delle vittime dei terremoti è salito a 1.430, ha dichiarato ieri il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez.
(ITALPRESS).