Cina: Handan rafforza l’ecosistema dell’innovazione tecnologica (1)

HANDAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente è al lavoro presso l’Hebei Chenguang Detection Technology Service Co., Ltd. a Handan, nella provincia dell’Hebei, nel nord della Cina, il 26 giugno 2026.

Negli ultimi anni, la città di Handan ha rafforzato il proprio ecosistema dell’innovazione sostenendo la crescita delle imprese tecnologiche e ampliando le piattaforme dedicate. La città si è impegnata ad accompagnare lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore tecnologico, realizzando inoltre parchi scientifici e tecnologici e centri per l’innovazione con l’obiettivo di collegare meglio l’innovazione tecnologica allo sviluppo industriale. Il Parco industriale per l’innovazione scientifica e tecnologica di Handan punta su settori emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale, l’informazione elettronica, la produzione di apparecchiature di alta gamma e l’economia a bassa quota. Il parco sostiene progetti di ricerca e sviluppo e la commercializzazione di iniziative di alta qualità.

– Foto Xinhua –

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