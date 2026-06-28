Libia, il 9 luglio a Roma la promozione della zona franca di Misurata

ROMA (ITALPRESS) – La Camera di Commercio italo-libica, in collaborazione con l’Unione degli Industriali Italiani per l’Africa e il Mediterraneo, la sede di Unioncamere, l’ambasciata italiana a Tripoli e il Propeller Club di Roma, organizzerà il 9 luglio 2026 presso la sede di Unioncamere in Piazza Sallustio 21 a Roma un evento promozionale dedicato alla zona franca di Misurata.

L’iniziativa, dal titolo “Misurata Free Zone – La porta dell’Africa per le imprese italiane“, prenderà il via alle ore 10:30 e si inserisce tra le attività di promozione delle opportunità per le imprese italiane in Libia, con l’obiettivo di illustrare il potenziale della zona franca come piattaforma strategica per investimenti, progetti produttivi, servizi logistici e scambi commerciali.

La città di Misurata, grazie alla sua posizione sulla costa libica del Mediterraneo, rappresenta un hub cruciale per il traffico marittimo e funge da porta di accesso non solo al mercato libico, ma anche a quelli dell’Africa e del Medio Oriente. La zona franca gestisce circa il 60% del commercio libico e dispone di infrastrutture avanzate, in grado di attrarre grandi investimenti. Tra i principali incentivi offerti agli investitori figurano l’esenzione dai dazi doganali, dalle imposte e dalle tasse sulle importazioni ed esportazioni, l’esenzione dall’iscrizione al registro delle imprese, l’assenza di restrizioni agli investimenti esteri e alla circolazione delle merci (salvo limitazioni per motivi di sicurezza e salute pubblica), la facilitazione dei trasferimenti di fondi all’estero e dei servizi bancari, nonché l’esenzione dall’imposta sul reddito per persone fisiche e giuridiche.

Durante la mattinata verranno presentate le opportunità di investimento nella zona franca, mentre nel pomeriggio si terranno incontri bilaterali (B2B) tra le imprese italiane e una delegazione della zona franca, per favorire il contatto diretto e lo sviluppo di partnership. L’evento rappresenta una piattaforma strategica di alto livello per favorire il networking tra investitori e decisori, esplorare collaborazioni in settori economici promettenti e consolidare il ruolo di Misurata come porta d’accesso tra Libia, Europa e Africa.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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