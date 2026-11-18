SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’iniziativa di Shenzhen del Vertice dei CEO della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) 2026 è stata resa pubblica nella giornata di oggi. Il documento esorta ad approfondire l’apertura dell’economia regionale, a promuovere una crescita inclusiva attraverso l’innovazione tecnologica, a migliorare la connettività regionale e a collaborare per raggiungere una prosperità condivisa.

È la prima volta, nei 30 anni di storia del vertice, che un documento conclusivo viene pubblicato sotto forma di iniziativa.

Secondo il documento, la comunità imprenditoriale dell’Asia-Pacifico, guidata da quattro ambiti prioritari (apertura e inclusività, crescita guidata dall’innovazione, maggiore connettività e cooperazione reciprocamente vantaggiosa), è pronta a collaborare con tutte le economie per attuare pienamente la Visione di Putrajaya 2040 e creare una comunità dell’Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica.

L’iniziativa invita inoltre a tradurre in azioni concrete il tema dell’APEC di quest’anno, “Creare una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”, affinché la regione continui a essere il motore di crescita più dinamico al mondo e una comunità di prosperità condivisa.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).