CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna è al fianco dei sindaci che oggi manifestano a Roma contro la nuova classificazione dei Comuni montani. Una mobilitazione nazionale che vede la partecipazione di numerosi amministratori sardi, impegnati a difendere i diritti delle proprie comunità e le condizioni necessarie a garantire servizi, attività economiche e opportunità di sviluppo nei territori più fragili.

“Il Governo Meloni e il ministro Calderoli hanno compiuto una scelta politica profondamente ingiusta, che penalizza la Sardegna e ignora le condizioni reali dei suoi territori”, dichiarano congiuntamente la presidente della Regione, Alessandra Todde, e l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda.

“Non è accettabile applicare criteri che non tengono adeguatamente conto dell’insularità, dello spopolamento, delle difficoltà infrastrutturali e della distanza dai servizi. Ai sindaci che oggi manifestano va il nostro pieno sostegno: non stanno rivendicando privilegi, ma il diritto delle loro comunità a non essere lasciate indietro. La coesione territoriale non può essere soltanto un principio da richiamare: deve tradursi in scelte che riducano le disuguaglianze, anziché aggravarle. La Regione ha fatto la propria parte, ma non può sostituirsi allo Stato nel sostenere le conseguenze delle decisioni nazionali”.

La Regione ha contestato il provvedimento fin dalle prime fasi, chiedendo la revisione dei criteri e negando l’intesa in Conferenza Unificata. Ha inoltre avanzato una proposta alternativa per riequilibrare il riparto del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), denunciato la riduzione delle risorse nazionali e stanziato 2 milioni di euro integrativi a sostegno dei Comuni.

“La Regione Sardegna ha contrastato questo provvedimento fin dall’inizio, nelle sedi istituzionali e con proposte alternative concrete”, proseguono Todde e Spanedda. “La nostra è una posizione sostenuta con coerenza, atti formali e risorse proprie. Abbiamo dimostrato che esistono criteri più equi per riconoscere le specificità territoriali e distribuire i finanziamenti. Il Governo non ha accolto le nostre proposte e alla penalizzazione della nuova classificazione si aggiungono i tagli alle risorse per la montagna, senza adeguate compensazioni. Non si può chiedere ai Comuni montani della Sardegna di contrastare lo spopolamento e garantire scuole, assistenza sanitaria e servizi essenziali, sottraendo loro gli strumenti necessari per farlo”.

“Chiediamo al Governo di aprire un confronto vero con i sindaci e le Regioni, correggere la classificazione, anche emendando la legge 131/2025, salvaguardare le misure di sostegno per i territori esclusi e garantire risorse adeguate”, concludono la presidente Todde e l’assessore Spanedda. “La mobilitazione di oggi dimostra che il problema attraversa l’intero Paese. Il Governo ascolti i sindaci e dia risposte alle comunità che rappresentano. La Sardegna continuerà a sostenerli, perché il futuro della montagna sarda non può essere sacrificato a criteri che non ne riconoscono le condizioni reali”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).