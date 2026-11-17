LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Affari esteri maltese, Chris Fearne, ha esortato l’Unione europea a rafforzare il proprio impegno in Libia, sottolineando come un maggiore coinvolgimento sia fondamentale per promuovere la stabilità e la sicurezza nell’intera regione mediterranea.

Intervenendo al Consiglio Affari esteri dell’Ue a Bruxelles, Fearne ha osservato che i recenti segnali di progresso registrati in Libia rappresentano un’opportunità che l’Europa dovrebbe sostenere e incoraggiare, soprattutto alla luce della crescente influenza di altri attori internazionali nella regione.

Il ministro ha evidenziato come gli sviluppi nel Mediterraneo debbano continuare a rappresentare una priorità strategica per l’Unione europea, considerato il loro impatto diretto sulla sicurezza e sulla prosperità del continente.

Inoltre, in quanto Paese marittimo, Malta considera fondamentale garantire la libertà di navigazione. Fearne ha quindi invitato la Commissione europea a individuare misure per contenere gli ulteriori costi che le tensioni regionali stanno comportando per il settore marittimo.

Il ministro ha inoltre confermato la disponibilità di Malta a mettere a disposizione competenze tecniche a sostegno di una futura strategia dell’Ue per il Mar Nero, ricordando il ruolo del Paese quale sede del Centro globale per il monitoraggio delle sanzioni marittime.

-Foto Ministero degli Affari Esteri-

(ITALPRESS).