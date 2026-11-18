di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giornalisti uccisi mentre raccontano una guerra, reporter incarcerati per decenni senza processo, telefoni intercettati con sofisticati sistemi di spionaggio e cronisti arrestati persino negli Stati Uniti. È il quadro allarmante della libertà di stampa nel 2026 presentato dal Committee to Protect Journalists (CPJ) durante un incontro tenuto martedì con la United Nations Correspondents Association (UNCA), l’associazione dei corrispondenti accreditati alle Nazioni Unite.

La conferenza, introdotta dalla presidente dell’UNCA Valeria Robecco, si è svolta in vista della 36^ edizione degli International Press Freedom Awards, in programma giovedì 19 novembre a New York. Secondo il CPJ, il 2025 è stato l’anno più letale mai registrato per i giornalisti. Per il quinto anno consecutivo, inoltre, oltre 300 reporter risultavano incarcerati nel mondo alla fine dell’anno.

Ma questa volta, davanti ai corrispondenti ONU, a raccontare la repressione sono stati soprattutto coloro che l’hanno subita direttamente. Particolarmente drammatica la testimonianza della fotogiornalista libanese Christina Assi, gravemente ferita il 13 ottobre 2023 da due attacchi israeliani mentre lavorava al confine tra Libano e Israele. Nell’attacco rimase ucciso il collega della Reuters Issam Abdallah. Assi ha perso una gamba. “Indossavamo giubbotti con la scritta PRESS, avevamo le telecamere. Non c’era alcuna ambiguità su chi fossimo”, ha ricordato, denunciando l’assenza di giustizia a tre anni dall’attacco.

Citando un rapporto UNESCO, ha sottolineato che l’86% degli omicidi di giornalisti nel mondo rimane impunito. Dall’Ungheria è arrivata la testimonianza del giornalista investigativo Szabolcs Panyi, che ha raccontato come durante il governo di Viktor Orbán i media indipendenti siano stati progressivamente indeboliti attraverso acquisizioni da parte di imprenditori vicini al potere, campagne diffamatorie e sorveglianza.

Lo stesso Panyi ha denunciato di essere stato spiato attraverso il software Pegasus e costretto temporaneamente a lasciare il Paese. Ancora più sorprendente la vicenda della giornalista colombiana Stephanie Rodríguez, che dopo essere fuggita dalle minacce ricevute in patria si era rifugiata negli Stati Uniti. A Nashville raccontava le operazioni dell’ICE e le difficoltà delle comunità immigrate. È stata arrestata dalle autorità federali e trattenuta per venti giorni, dieci dei quali, secondo la sua testimonianza, in isolamento.

Carlos Dada, fondatore del giornale investigativo salvadoregno El Faro e vincitore del premio Gwen Ifill del CPJ, ha denunciato la repressione sotto il presidente Nayib Bukele. Ha raccontato che 22 dei 30 collaboratori della sua redazione sono stati presi di mira dal sistema Pegasus e che gran parte del giornalismo indipendente salvadoregno è ormai costretto all’esilio.

Particolarmente inquietanti anche i casi dei giornalisti impossibilitati a partecipare perché ancora prigionieri. Il fotoreporter birmano Sai Zaw Thaike, arrestato mentre documentava le conseguenze del ciclone Mocha e le sofferenze della minoranza Rohingya, sta scontando una condanna a vent’anni di lavori forzati. Il CPJ ne ha chiesto la liberazione immediata. In Eritrea, invece, 16 giornalisti sono detenuti dal 2001 senza processo. Dopo venticinque anni, le famiglie non hanno informazioni certe sulle loro condizioni e, in diversi casi, neppure sulla loro sopravvivenza. Durante il dibattito è stata sollevata una questione: come giudicare e denunciare con più forza le violazioni della libertà di stampa commesse non dalle dittature, ma dai Paesi che si definiscono democrazie e difensori dei diritti umani?

Carlos Martínez de la Serna, responsabile dei programmi del CPJ, ha risposto che oggi nessun Paese può considerarsi immune da gravi attacchi al giornalismo e che le democrazie hanno responsabilità ancora più ampie, anche attraverso i loro impegni internazionali. Il messaggio che arriva dal CPJ è netto: non c’è mai stato tanto bisogno di giornalismo nel mondo, ma non è mai stato così pericoloso esercitarlo.

-Foto screenshot CPJ-

(ITALPRESS).