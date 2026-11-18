TUNISI (ITALPRESS) – Tunisia e Iraq puntano ad ampliare la cooperazione nel settore energetico, con particolare attenzione alle energie rinnovabili e agli usi civili dell’energia nucleare in ambito sanitario e umanitario.

Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina dell’Ambasciata tunisina a Baghdad, l’ambasciatore tunisino in Iraq, Chokri Ltaief, ha ricevuto oggi, 18 novembre, la presidente dell’Autorità irachena per l’energia atomica, Thanaa Jassim Karim al-Zajrawi, accompagnata da una delegazione.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le prospettive di cooperazione tra i due Paesi nel campo delle energie rinnovabili e alternative, nonché le possibilità di utilizzare le tecnologie nucleari per applicazioni mediche e servizi umanitari. Le parti intendono inoltre sviluppare forme di collaborazione nel settore della transizione energetica e degli impieghi civili delle nuove tecnologie energetiche.

In questo contesto, la responsabile dell’Autorità irachena per l’energia atomica è attesa in Tunisia nei prossimi giorni per partecipare a una conferenza scientifica araba dedicata alle applicazioni dell’energia nucleare in medicina. L’iniziativa è organizzata dal ministero tunisino della Salute in collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’Autorità araba per l’energia atomica.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).