Di Vincenzo Petrone (*)

ROMA (ITALPRESS) – I tre presidenti che giovedì si riuniranno a Shenzhen in uno scenografico vertice curiosamente hanno due caratteristiche in comune. La prima è l’autoritarismo, per fortuna solo caratteriale e vocazionale per Trump. Pienamente realizzato invece per gli altri due, Putin e Xi Jinping. La seconda caratteristica condivisa è un logo: quello del ‘facciamo di nuovo grande il nostro Paese’. Seppur declinato in contesti nazionali assolutamente diversi, quel logo vale per tutti e tre, come rileva la professoressa Monica Duffy Toft della Tufts University nel suo saggio sul ritorno delle sfere di influenza (Foreign Affairs, 13 marzo 2025).

Trump e i Maga si richiamano all’America dell’isolazionismo, al revanscismo commerciale con le tariffe, al suprematismo, alla creazione infinita di nuova ricchezza, al big tech americano trionfante. Xi Jinping definisce il sogno di nuova grandezza come ‘rejuvenation’, tecnologia vincente, indipendenza della Cina dal resto del mondo e per converso dipendenza del resto del mondo dalla Cina. Un Impero di Mezzo rivisitato.

Ma per Putin, l’espressione ‘Make Russia great again’ vuol dire qualcosa che ci riguarda molto da vicino perché tocca nostri interessi vitali. Putin pretende di restaurare le aree di influenza di cui godeva l’Unione Sovietica in Europa e nel Caucaso. Fin qui niente di nuovo sotto il sole. Ma chiediamoci: a Shenzhen, giovedì 18 novembre, vedremo o no il film della nuova Yalta, come prevedono tanti titoli di giornale? I tre leader ricalcheranno le orme di Stalin, Roosevelt e Churchill che si riunirono appunto a Yalta, in Crimea, nel febbraio 1945? La risposta di chi scrive queste note è negativa sul piano storico anche se delle assonanze ci sono per quanto riguarda le aspirazioni di Mosca.

Stavolta non c’è stata una guerra mondiale vinta e dunque non ci sono vincitori pronti a spartirsi le spoglie dei paesi sconfitti. E poi, sul piano della verità storica, se c’è stata una spartizione dell’Europa o meglio il riconoscimento da parte occidentale del dominio di Mosca sull’Europa centrale e orientale, ciò non è avvenuto a Yalta ma poco più di un anno prima, nel corso della conferenza tripartita di Teheran del novembre 1943.

Fu a Teheran che si decise, come chiedeva Stalin e contro l’opinione di Churchill, lo sbarco in Normandia per aprire un nuovo fronte a ovest. L’intelligenza strategica di Churchill e la sua diffidenza per Stalin lo portavano a preferire di gran lunga uno sbarco alleato nei Balcani per poi puntare velocemente a nord verso la Germania, tagliando la strada all’Armata Rossa ed occupando Ungheria, Cecoslovacchia e Polonia prima che ci arrivassero i carri armati di Stalin.

Ma Roosevelt, già molto malato e psicologicamente ostaggio del dittatore georgiano, decise diversamente e smentì l’alleato britannico per accontentare l’alleato sovietico e aprire un nuovo fronte in Occidente. E fu a Teheran che per la prima volta si decise in linea di principio di dividere la Germania e cedere alla Russia le regioni orientali della Polonia nella sistemazione post bellica dell’Europa.

Nella riunione di Yalta, poco più di un anno dopo la Conferenza di Teheran, Roosevelt e Churchill cercarono di rimediare almeno a parole, all’errore di aver lasciato via libera alle truppe di Stalin in Europa centro-orientale. Tanto che nella dichiarazione finale di Yalta pretesero che venisse riconosciuto il diritto dei paesi occupati dai sovietici, a tenere libere elezioni con suffragio universale e segreto, il che naturalmente non sarebbe mai accaduto, fino alla caduta del Muro di Berlino.

Insomma, sul piano della mera ricostruzione storica, sarebbe un errore da matita blu definire il vertice di Shenzhen come una nuova Yalta. Eppure, a prescindere dall’imminente vertice tripartito, la Conferenza di Yalta come quella di Teheran continuano ancora oggi ad avere un profondo significato per interpretare in prospettiva storica le vicende dei nostri giorni, perché confermano le ambizioni della Russia sull’Europa nel suo complesso.

Ambizioni che non sono mai, assolutamente mai venute meno, pur passando la Russia attraverso lo zarismo, il bolscevismo, le riforme di Gorbaciov e poi di Eltsin e infine l’autoritarismo repressivo di Putin. La desecretazione degli archivi dello State Department, antidoto democratico alla diplomazia segreta che penalizza spesso il diritto dei popoli alla libertà e all’autodeterminazione, di recente ha portato alla luce un colloquio riservato avvenuto nel 1999 tra il presidente Clinton e Boris Eltsin.

A un certo punto, Eltsin dice testualmente a Clinton: ‘dateci l’Europa…la Russia è per metà europea…voi potete prendere gli Stati che volete e garantire la loro sicurezza…noi prenderemo l’Europa e la terremo al sicuro. Bill, sto parlando sul serio’. Il nostro problema è che anche Putin parla sul serio con il suo amico Donald, quando pone come condizione per la conclusione dell’aggressione militare all’Ucraina, la definizione di una nuova ‘architettura europea’.

Sappiamo bene cosa egli abbia in mente con queste due parole. Nel 2021, pochi giorni prima che le truppe di Mosca violassero il confine ucraino, Putin ha chiarito in un documento ufficiale che per non invadere l’Ucraina egli pretendeva la sterilizzazione de facto della presenza della Nato nei 16 Paesi europei che sono entrati a far parte dell’Alleanza prima del 1997.

Non è superfluo ricordare che si tratta di Paesi democratici che in totale autonomia hanno chiesto di aderire alla Nato con una decisione dei loro governi, ratificata dai loro Parlamenti democraticamente eletti dal popolo. Chiunque conosca anche superficialmente i meccanismi di funzionamento della Nato sa bene che la garanzia di mutua difesa prevista dall’art. 5 del Trattato è rimasto credibile per quasi 80 anni soprattutto perché tra i paesi membri c’è uno scambio permanente di truppe, mezzi e piattaforme militari nelle basi sul rispettivo territorio, soprattutto nei Paesi più esposti a rischi di attacchi esterni.

Interrompere questo flusso permanente di uomini e mezzi nei Paesi membri indicati dai russi vorrebbe dire inficiare radicalmente la credibilità e l’efficacia dell’art. 5 del Trattato perché in caso di attacco russo la risposta Nato non potrebbe essere sarebbe immediata, richiederebbe settimane di lavoro logistico e di estenuanti discussioni politiche in 32 Stati membri. Putin è un ex funzionario dei Servizi russi, ha operato nell’Ufficio del Kgb a Dresda proprio nei mesi in cui la Germania Orientale veniva spazzata via dalla storia e dalle assurdità del comunismo reale.

Dunque, conosce a menadito la Nato e la tremenda efficacia degli attuali assetti difensivi di schieramento e di interoperabilità nell’ambito dell’Alleanza, costantemente testati in esercitazioni continue. Ora, questo genere di richieste da parte della Russia non è nuovo ed ha sempre avuto come obiettivo primario allontanare gli americani dall’Europa e interrompere l’osmosi operativa tra le truppe statunitensi e quelle europee. Quello che purtroppo è inedito sul piano storico e sconcertante su quello politico è il fatto che le richieste di Putin combaciano perfettamente con lo scetticismo o per meglio dire con l’ostilità di Trump nei confronti della Nato e dell’Europa.

Il primo vuole allontanare le truppe americane dall’Europa e il secondo sembra non vedere l’ora di farlo, anzi ha già cominciato a farlo. Se questa riduzione finora è avvenuta in misura molto modesta la ragione è che il Congresso nella legge di bilancio 2026 del Pentagono ha prescritto un livello minimo di 75.000 militari dislocati in Europa.

Nella presunta ‘mediazione’ americana sull’Ucraina può soltanto far sorridere la totale incongruenza della proposta che, secondo dichiarazioni di Zelensky mai smentite da Washington, avrebbe avanzato Steve Witkoff nel suo ultimo colloquio con il presidente ucraino. La proposta è che l’Ucraina entrerebbe nella Nato a patto di cedere l’intero Donbass e naturalmente la Crimea alla Russia. Davvero curiosa quest’ultima trovata, di dire ad un Paese aggredito: se tu cedi territorio all’aggressore io in cambio ti faccio entrare in un’Alleanza che in futuro ti eviterà altre aggressioni.

Anche se quell’Alleanza Putin la vuole sterilizzare in tutti i Paesi che confinano con la Russia, Ucraina inclusa. E in verità anch’io, America, in realtà quella Alleanza non la amo granché, tanto che ho dichiarato più volte che potrei uscirne prima o poi. In sintesi, in cambio della cessione certa ed irreversibile di parti importanti del proprio territorio, secondo Trump e il suo imperturbabile chief negotiator, l’Ucraina riceverebbe una promessa unilaterale di un presidente che tra due anni non sarà più alla Casa Bianca. La promessa consisterebbe nella prospettiva di entrare in una Alleanza che la stessa America sembra voler smantellare.

E questa prospettiva dipenderebbe dal consenso di Paesi come la Slovacchia e la Cechia, perennemente soggette ai ricatti energetici di Putin. E resta da vedere se i 32 Governi e i Parlamenti degli altri Paesi membri, che la proposta di Witkoff l’hanno letta sui giornali, saranno d’accordo a firmare e ratificare l’accesso dell’Ucraina. Prima dell’incontro tripartito di Shenzhen la ‘power politics’ degli Stati Uniti sembra avviata ad avvitarsi in un vortice di incongruenze, contraddizioni, opacità personali dei rapporti del presidente con altri capi di Stato, e un propagandismo che non ha precedenti per la sua rozzezza.

In attesa che a gennaio il nuovo Congresso cominci a mettere il morso a Trump attraverso le Commissioni di Inchiesta che nasceranno come funghi, in Europa siamo ridotti ad augurarci che il vertice di Shenzhen si risolva in una foto sui giornali. Ai pacifisti italiani che invocano la diplomazia dell’accomodamento come alternativa all’invio di armi all’Ucraina, ci sia permesso di ricordare che l’esito dei compromessi stipulati da americani e britannici con Stalin alle Conferenze di Teheran e di Yalta, fu un’Europa divisa dalla cortina di ferro e il pressoché immediato inizio di una guerra fredda che sarebbe durata più di 40 anni. Non ce ne dovrà essere un’altra. Putin non può essere premiato per aver violato i confini di uno Stato europeo.

(*) Ambasciatore a.r.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).