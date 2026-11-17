ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indirizzato oggi una lettera all’omologo della Repubblica del Congo, Constant-Serge Bounda, per portare alla sua urgente attenzione il tema delle famiglie italiane bloccate nel Paese insieme ai minori congolesi da loro adottati.

“Una situazione di particolare delicatezza e gravità che mi sta a cuore e che stiamo seguendo ormai da diverse settimane con crescente preoccupazione”, scrive il ministro. La vicenda coinvolge alcune famiglie italiane presenti nella Repubblica del Congo, accompagnate da minori congolesi adottati nell’ambito di procedure di adozione internazionale regolarmente condotte e concluse. Negli ultimi giorni, queste famiglie sono state bloccate in uscita alla frontiera, trovandosi quindi impossibilitate a rientrare in Italia con i loro figli adottivi, nonostante abbiano regolarmente seguito le indicazioni delle Autorità competenti e dispongano di provvedimenti giudiziari definitivi e di tutta la documentazione necessaria per il viaggio. “La priorità assoluta deve essere accordata alla tutela del superiore interesse dei minori, per i quali non è più sostenibile una situazione di precarietà e incertezza al termine dell’iter giudiziario che ne ha sancito l’adozione. L’Italia attribuisce grande importanza al rigore, alla trasparenza e alla piena affidabilità delle procedure di adozione internazionale”, ha sottolineato Tajani nella sua lettera, come rilancia una nota della Farnesina.

Il titolare della Farnesina, ricordando le relazioni storiche tra l’Italia e la Repubblica del Congo, che costituisce un partner privilegiato nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, ha quindi fatto appello al personale intervento del ministro Bounda per trovare una soluzione concreta e immediata che permetta alle famiglie italiane e ai minori adottati di rientrare in Italia il prima possibile. Su istruzione del ministro Tajani, l’Ambasciata d’Italia a Brazzaville continuerà nel frattempo a fornire tutta l’assistenza del caso alle famiglie coinvolte, cui va la vicinanza personale del ministro.

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