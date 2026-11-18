SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin oggi ha dichiarato che negli ultimi decenni le economie in via di sviluppo dell’Asia hanno compiuto “un enorme balzo in avanti”, emergendo progressivamente come protagoniste dello sviluppo globale e come motori dell’innovazione, con un profondo impatto sull’economia e sull’ordine mondiale.

Putin ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione del Vertice dei CEO della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Nel suo intervento al vertice, Putin ha definito Shenzhen “impressionante” e l’ha indicata come una delle metropoli più avanzate e dinamiche al mondo. Ha osservato che la città coniuga in modo organico un elevato grado di urbanizzazione, un ambiente urbano vivibile e un tessuto produttivo innovativo.

In quanto uno dei principali poli di investimento dell’Asia-Pacifico, la città riflette le profonde trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali in atto in Cina e in tutta l’Asia, ha affermato Putin.

Il presidente russo ha dichiarato che l’Asia-Pacifico è diventato il centro dell’economia globale e il principale polo mondiale per l’industria e la tecnologia. La regione ospita mercati di grandi dimensioni, le sedi centrali di imprese leader a livello globale, nonché istituti di ricerca e di istruzione all’avanguardia.

Putin ha attribuito questi cambiamenti in larga parte alle economie in via di sviluppo della regione, passate dalla periferia dell’attività economica globale alla prima linea dello sviluppo mondiale. Queste economie, ha osservato, hanno conseguito uno sviluppo autonomo e di lungo periodo in settori quali l’ingegneria meccanica avanzata, la robotica, l’economia digitale e l’intelligenza artificiale.

“È qui, nella regione dell’Asia-Pacifico, che hanno avuto origine i cambiamenti fondamentali che ora si stanno diffondendo in tutto il mondo come increspature. Il modello regionale mostra chiaramente come stia prendendo forma un ordine mondiale più giusto, più democratico e più equo”, ha affermato Putin.

La Russia continuerà a promuovere relazioni reciprocamente vantaggiose con gli altri membri dell’APEC, ha dichiarato Putin, auspicando una cooperazione più stretta nell’ambito dell’organizzazione in settori come la connettività infrastrutturale, per adattarsi meglio ai cambiamenti dell’economia globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).