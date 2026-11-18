BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – La polizia libica ha sventato un tentativo di traffico di 30 migranti irregolari di diverse nazionalità lungo la costa vicino a Bengasi, nell’est del Paese. Secondo quanto dichiarato dalla Direzione della Sicurezza di Bengasi in un comunicato ufficiale, le indagini hanno permesso di identificare quattro sospetti coinvolti nella rete. Due degli indagati sono cittadini libici e due del Bangladesh, ritenuti responsabili del trasporto dei migranti tra le diverse città.

A seguito di un’operazione mirata nell’area costiera di Al-Tariya, le forze di sicurezza hanno teso un’imboscata e arrestato uno dei sospetti, residente ad Ajdabiya. L’uomo è stato trasferito al commissariato locale per completare gli accertamenti, mentre le autorità hanno ribadito l’impegno a smantellare le reti di traffico e contrastare l’immigrazione illegale.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).