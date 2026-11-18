ROMA (ITALPRESS) – La procuratrice generale israeliana Gali Baharav-Miara ha ordinato al governo in carica per gli affari correnti del premier Benjamin Netanyahu di sospendere la procedura di gara per la costruzione di 1.234 abitazioni nell’area E1, in Cisgiordania, fino alla formazione di un nuovo esecutivo. La decisione, riferiscono i media israeliani, è stata presa dopo consultazioni legali che hanno stabilito come il governo ad interim non abbia i poteri per portare avanti il progetto. La scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente fissata per domani, è stata quindi rinviata.

L’annuncio è arrivato poche ore dopo che il Regno Unito e l’Australia ha imposto sanzioni a società edilizie israeliane, mettendo in guardia contro la realizzazione del controverso insediamento. Il progetto E1, approvato definitivamente nell’agosto 2025, prevede la costruzione nell’area tra Gerusalemme Est e Ma’ale Adumim e rischia, secondo i palestinesi e diversi governi occidentali, di interrompere la continuità territoriale tra Ramallah, Gerusalemme Est e Betlemme, compromettendo la prospettiva di uno Stato palestinese.

L’organizzazione israeliana Peace Now ha accolto positivamente la decisione, definendola “un passo importante”, ma ha chiesto al prossimo governo di cancellare definitivamente il progetto. Di segno opposto la reazione dell’amministrazione di Ma’ale Adumim, che ha annunciato un ricorso all’Alta corte di giustizia. Il sindaco Guy Yifrach ha accusato la procuratrice di lasciarsi guidare da considerazioni politiche anziché giuridiche.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha minacciato misure di ritorsione contro Londra per le nuove sanzioni, definite un “atto ostile” contro aziende private che rispettano la legge. “Israele risponderà alle azioni del governo britannico con contromisure”, ha dichiarato, aggiungendo che sono allo studio diverse opzioni. Sa’ar ha inoltre assicurato che Israele non modificherà la propria politica e valuterà nuovi modi per rafforzare gli insediamenti ebraici in Cisgiordania.

AUSTRALIA “SANZIONI CONTRO ISRAELIANI PER INSEDIAMENTI ILLEGALI”

L’Australia ha imposto sanzioni contro tre individui e quattro organizzazioni d’Israele per il loro coinvolgimento nell'”espansione degli insediamenti illegali” e in presunte violazioni dei diritti dei palestinesi in Cisgiordania. “Adottiamo queste misure perché la rapida espansione degli insediamenti e la violenza dei coloni stanno annullando la possibilità di una soluzione a due Stati”, afferma in una nota la ministra degli Esteri Penny Wong. Tra le misure contestate vi è “l’insediamento E1, dove nelle ultime settimane si sono verificate demolizioni e i palestinesi sono stati sfollati. Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali secondo il diritto internazionale”, aggiunge Wong. “Gli individui e le organizzazioni colpiti dalle sanzioni hanno partecipato attivamente alla pianificazione, al coordinamento e alla creazione di nuovi insediamenti, occupandosi tra l’altro della raccolta fondi, del reclutamento di volontari e del sostegno ai coloni violenti”, prosegue.

Il governo australiano indica come soggetti sanzionati gli israeliani Daniella Weiss, Itamar Yehuda Levi ed Eliav Libi. Le organizzazioni inserite nella lista nera sono: Amana, braccio operativo del movimento dei coloni e principale ente di sviluppo israeliano in Cisgiordania; Nachala, un gruppo che promuove gli insediamenti, guidato da Weiss; HaShomer Yosh, che invia volontari per assistere e proteggere le comunità agricole e gli avamposti illegali in Cisgiordania; e la società Eyal Hari Yehuda.

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