di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Se Donald Trump pensava che farsi fotografare accanto a Xi Jinping e Vladimir Putin gli avrebbe restituito quell’aura di potenza perduta dopo lo tsunami blu delle elezioni americane, si sbagliava e di grosso.

Il vertice di Shenzhen, in Cina, doveva mostrare un presidente ancora capace di decidere le sorti del pianeta. Invece Trump è apparso impacciato, quasi supplichevole, in balia delle cerimonie cinesi e delle attenzioni dei due leader.

Risultati concreti? Praticamente zero. Le guerre in Ucraina e contro l’Iran continuano. Nessun accordo sul nucleare.

Anne Applebaum, sull’Atlantic, ha definito il vertice una farsesca imitazione di Yalta. Con una differenza: nel 1945 Roosevelt e Churchill furono accolti da Stalin ormai da vincitori della guerra mondiale. Il debolissimo Trump oggi non riesce a cavare un ragno dal buco russo o cinese.

A guadagnarci sono stati solo Xi e Putin. Il primo ha mostrato una Cina capace di dirigere il gioco delle grandi potenze. Il secondo, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra in Ucraina, ha ottenuto una riabilitazione diplomatica senza concedere nulla.

Semmai Trump ha portato in regalo la sua umiliante offensiva contro la Corte penale internazionale. I tre hanno sottoscritto una dichiarazione sull’immunità dei governanti.

Sul fronte interno, tra sei settimane, i democratici controlleranno Camera e Senato. Hakeem Jeffries diventerà il primo afroamericano alla guida della Camera, mentre le commissioni parlamentari si preparano a indagare sugli affari della famiglia Trump, sugli abusi di potere e sui sospetti di corruzione.

Proprio ieri è esplosa una nuova bomba. Jared Kushner, genero di Trump e negoziatore di pace in Ucraina e Medio Oriente, avrebbe omesso di dichiarare tempestivamente un investimento di 32 milioni di dollari della sua società in Arxis, produttrice di componenti per armamenti. La partecipazione è stata comunicata soltanto due giorni dopo le elezioni.

Un negoziatore di pace con interessi finanziari nell’industria della guerra! Il congressman Robert Garcia, futuro presidente della commissione di vigilanza della Camera, ha già ordinato alla famiglia Trump di conservare i documenti per le indagini.

La Casa Bianca risponde minacciando conseguenze penali contro i democratici, ma appare sempre più disperata: il dovere del Congresso è fare le pulci al potere esecutivo e questa anatra zoppa sembra ormai esserne infestata.

Anche Wall Street volta le spalle ai Trump. Secondo l’Economist, tredici titoli legati alla famiglia hanno perso oltre metà del valore dall’inizio dell’anno. Trump Media è crollata del 70 per cento.

Poi c’è Nvidia. L’inchiesta del New York Times sui microchip americani potenzialmente arrivati in Cina attraverso società sospette ha provocato le dimissioni dell’amministratore delegato Jensen Huang.

Ma la vicinanza tra Huang e Trump apre interrogativi sui conflitti d’interesse: cresce anche il sospetto che la presunta spia, amante di Huang, fosse invece una manager impegnata a moltiplicare gli affari di Huang e i guadagni di Trump. Un’ipotesi ancora da dimostrare, ma il biografo Michael Wolff ha appena sostenuto sul Daily Beast che proprio lo scandalo Nvidia porterà all’impeachment di Trump.

Intanto l’America scopre la fragilità delle proprie infrastrutture: aerei bloccati, sistemi bancari e informatici in panne. Lo Stato smantellato in nome dell’efficienza rischia di non funzionare più.

Ricordate chi doveva smantellarlo? Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, che ora cerca di abbandonare la nave. Già, colui che si proclamava “Dark MAGA” ora dichiara alle telecamere del New York Times: “Io non sono MAGA” e ammette di sentirsi stupido per i milioni buttati nelle elezioni per favorire i repubblicani. Il senatore democratico Ruben Gallego gli ha già promesso una convocazione davanti al Congresso.

Così arriviamo agli Epstein Files, la madre di tutti gli scandali. Una nuova analisi medico-legale, raccontata dal New York Times, sostiene che le lesioni sul corpo del finanziere pedofilo siano più compatibili con uno strangolamento che con un suicidio, come invece stabilito ufficialmente. Jeffrey Epstein morì nel 2019 in un carcere federale di New York, durante la prima presidenza Trump.

Allo Studio Ovale forse si illudono che le domande su quella morte possano scomparire dopo una fotografia tra Putin e Xi?

Trump ha governato attraverso la distrazione: uno scandalo cancellato dal successivo, oppure da una minaccia o da una guerra. Ma gli americani non sembrano più disposti a diluire il marcio nello spettacolo del potere trumpiano.

Altro che anatra zoppa, tra sei settimane potrebbe cominciare la lenta agonia politica di un cigno nero che ha sconvolto la democrazia americana e disonorato l’alleanza occidentale.

Intanto giovedì a Wall Street Anthropic, la società di intelligenza artificiale fondata da Dario Amodei, debutta in Borsa sfiorando i duemila miliardi di dollari.

Sono le due facce dell’America: un presidente che sembra ormai il passato remoto di un Paese che continua a inventare il futuro e che potrebbe finalmente lasciarsi il trumpismo alle spalle.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).