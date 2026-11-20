NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori osservano un robot industriale esposto all’11esima edizione della World Intelligent Manufacturing Expo a Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 19 novembre 2026. La fiera ha preso il via ieri. Estesa su una superficie di circa 55.000 metri quadrati, ha attirato oltre 600 espositori cinesi e stranieri, oltre a un gran numero di visitatori.

-Foto Xinhua-

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