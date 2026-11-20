PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia chiede una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo gli ultimi attacchi russi su Kiev. “Il Cremlino ha colpito nuovamente Kiev. Civili uccisi. Le ambasciate di Austria e Paesi Bassi sono state colpite. Si tratta di crimini. La Francia li condanna con la massima fermezza“, ha scritto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot. “Ho richiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia dovrà risponderne in quella sede. Piena solidarietà al popolo ucraino e ai nostri amici austriaci e olandesi. Vladimir Putin pensa di essere al di sopra delle regole. Non lo è. Non allenteremo la pressione“, ha concluso.

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