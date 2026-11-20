LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un imprenditore maltese ricercato dalle autorità spagnole nell’ambito di una presunta frode fiscale sull’Iva relativa al commercio di carburanti, per un valore stimato di 153 milioni di euro, ha rifiutato di acconsentire all’estradizione in Spagna dopo essere comparso davanti a un tribunale di La Valletta. Rodrick Grech, 45 anni, originario di Naxxar, è stato arrestato negli uffici della sua società, Six Seven Eight Limited, a Santa Venera, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Spagna. I suoi legali hanno comunicato al tribunale che l’imputato non intende acconsentire all’estradizione. La richiesta delle autorità spagnole sarà ora esaminata nell’ambito di un’apposita udienza, al termine della quale un giudice si pronuncerà. La magistrata Marsanne Farrugia ha concesso a Grech la libertà su cauzione, fissando una garanzia personale di 50.000 euro e una fideiussione di terzi dello stesso importo. L’uomo dovrà inoltre rispettare il coprifuoco e presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia per firmare il registro. L’arresto è scattato nell’ambito di un’indagine coordinata tra le autorità di Malta, Spagna, Italia e Bulgaria su una presunta organizzazione criminale sospettata di aver riciclato 153 milioni di euro tra il 2021 e il 2024. Secondo gli investigatori spagnoli, la rete avrebbe utilizzato una società registrata in Bulgaria e 14 società di comodo in Spagna per commercializzare prodotti petroliferi senza versare l’Iva. Il presunto sistema prevedeva l’importazione di carburante in Spagna, il suo deposito in magazzini fiscali e la successiva registrazione delle operazioni di uscita come esportazioni. Gli inquirenti sospettano che tali operazioni fossero fittizie e che il carburante venisse invece venduto sul mercato spagnolo, eludendo il pagamento delle imposte e consentendo di praticare prezzi inferiori rispetto alla concorrenza. La struttura societaria sarebbe stata gestita da due cittadini maltesi, due italiani e un bulgaro. Altre cinque persone residenti in Spagna risultano coinvolte nell’inchiesta.

I proventi illeciti sarebbero stati trasferiti attraverso società in Bulgaria, Malta e Italia, allo scopo di nasconderne la provenienza e conferirgli un’apparente legittimità. La pubblica accusa si è opposta alla concessione della libertà su cauzione, richiamando la gravità delle accuse e il rischio di fuga dell’indagato. La difesa ha sostenuto che l’inchiesta si trova ancora in una fase preliminare e ha contestato la necessità di mantenere l’uomo in custodia cautelare prima di un’eventuale decisione sull’esercizio dell’azione penale. I legali hanno inoltre sottolineato i legami familiari e professionali di Grech con Malta, evidenziando che i suoi figli minorenni si trovavano temporaneamente senza entrambi i genitori, poiché la moglie era all’estero. La difesa ha proposto l’applicazione di rigorose condizioni per ridurre il rischio di fuga.

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