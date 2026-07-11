ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Clienti consumano i loro pasti accanto a un ventilatore nebulizzatore in un ristorante di Roma, il 10 luglio 2026. Una nuova ondata di caldo sta interessando l’Italia, con temperature medie stabilmente intorno ai 35 gradi Celsius e picchi superiori ai 40.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]